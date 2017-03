Edition du

Cabinet militaire à la primature Deux autres colonels limogés Après les limogeages de l’ancien directeur de cabinet militaire de la primature et le colonel de la gendarmerie Rosin Rasamison, deux autres colonels dont Mahaleo Randrenja et Hubert Andriamalala viennent d’être remerciés par la primature après avoir exercé pendant environ cinq mois les fonctions de conseillers militaires du Premier ministre. Lire la suite

Kidôr'dine : Attroupement interdit Kidôr'dine La fête nationale approche. Mais l’attention du public est plutôt ailleurs. Pour cette année, il y a un risque que les festivités ou, du moins, les préparatifs des festivités soient occultés par la crise politique qui s’aggrave de jour en jour. C’est dans ce contexte plutôt particulier que le ministère de l’Intérieur devait rappeler aux représentants des autorités publiques dans les différentes régions du pays que les manifestations publiques doivent nécessiter une autorisation au préalable. Et que les attroupements sans autorisation sont strictement interdits. Les raisons officielles évoquées sont relatives aux exigences de l’ordre public à l’approche de la fête nationale du 26 juin. Lire la suite

Situation à Madagascar : « Ce scénario était malheureusement prévisible » Politique Mardi, les députés de Madagascar ont voté la destitution du président Hery Rajaonarimampianina, d’une écrasante majorité. Il appartient désormais à la Haute Cour constitutionnelle de se prononcer pour acter ou non la déchéance du chef de l’Etat. Chercheur à l’IFRI, Mathieu Pellerin est spécialiste de Madagascar. Il nous livre ses points de vue. Lire la suite

Sefafi : « L’Assemblée nationale est corrompue » Politique Le Sefafi revient dans le débat. Il est toujours aussi critique avec le régime actuel. Pour cette organisation de la société civile, une grande partie des accusations portées par les députés contre le président de la République sont fondées. Pourtant, le Sefafi reconnaît que les députés sont corrompus autant qu’ils réclament le maximum d’avantages personnels au détriment de l’intérêt collectif. Lire la suite

Sendikan’ny mpiasam-panjakana ambony : Miantso ny FFKM hanelanelana Samihafa Nitondra ny heviny manoloana ny zava-nisy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao ireo mpitarika ny Sendikan’ny mpiasam-panjakana ambony eto Madagasikara. Ho azy ireo dia ny tsy fisian’ny fiaraha-midinika eo amin’ny samy Malagasy mialoha ny naanatanterahana ireo fifidianana natao teto amin’ny tamin’ny taona 2013 no nahatonga izao olana izao. Lire la suite

Fitrandrahana fasimainty any Toliary II : Mitaky fifampiraharahana mazava ny tambajotram-pokonolona Samihafa Mbola resabe any anivon’ny fiaraha-monina any amin’ny distrikan’i Toliary II ny fahafantarana fa misy orinasa mangataka fazoan-dalana hitrandraka fasimainty any amin’iny faritra iny. Mizara ny hevitry ny mponina any an-toerana. Misy ireo mihevitra fa làlana iray hitondra any amin’ny fampandrosoana ny faritra ny fisian’izany orinasa izany any an-toerana. Misy kosa ireo izay mahita fa tandindomin-doza ny fiarian-karena sy ny tontolo iainana ary fomba amam-panao maha izy azy iny faritra iny noho ny fisian’ity fitrandrahana fasimainty ity. Tamin’ny fanadihadiana natao tany amin’ny kaomina Tsihanisiha sy Ankilimalinika no nahafantarana fa mampiaka-peo, amin’izao fotoana izao, ny tambajotram-pokonolona izay mitaky amin’ny fitondram-panjakana ny mbola tsy hanomezana fazoan-dalana hitrandrahana fasimainty any amin’izany faritra izany. Mitaky ny hisian’ny fifampiraharahana mivantana eo amin’ny fokonolona sy ny mpandraharaha ary ny fitondram-panjakana izy ireo, mba ialàna amin’ny ahiahy rehetra momba izany fitrandrahana izany. Lire la suite

Orinasa Toliara Sands : Toerana 5 no hitrandrahana fasimainty ao Ranobe Samihafa Efa hatramin’ny taona 2001 no nahitan’ity orinasa ity fa misy fasimainty “rutil” ary “zircon” azo trandrahana ao amin’ny faritra atao hoe Andranobe any Toliary II. Nahazo alalana hanao fikarohana momba izany izy ireo ary ny volana mai 2012 no nahazo alalana hitrandraka. Mbola miandry ny fazoan-dalana ara-tsôsialy sy ara-tontolo iainana kosa anefa ny oeinasa amin’izao fotoana izao. Arak’izany, mbola tsy mandeha ny fitrandrahana amin’izao fotoana izao. Lire la suite

Fiahiana ara-tsosialy : Mitaraina ireo mpiasa any Maroantsetra Samihafa “Sampandraharaha tsy miaro ny mpiasa amin’ny antsonjay ataon’ny mpampiasa amin’ny fahazoana ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa io Cnaps aty aminay io, fa natao hiaro ny tombontsoan’ny mpampiasa sy ny ‘patron’ fotsiny no hijoroany...”. Izay no fitarain’ireo mpiasa naneho ny heviny mikasika ny zava-nanjo azy ireo noho ny olana nosedrainy. Ramatoa iray niasa 25 taona tamina trano fandraisam-bahiny iray tao Maroantsetra no isan’ny niala maina na teo aza ny tea aza bt taona maro niasany talohan’ny fisotroan-dronono. Tsy nisy fiarovana azy sy fanampiana azy nataon’ny Cnaps tao an-toerana, ny fanilikilihina azy sy ny “miverena isan’andro” no hany azony raha mitaraina sy mangatam-panazavana izy. Lire la suite

HVM Atsimondrano : « Tsy fotoana fambolena korontana izao » Samihafa Naneho ny heviny mikasika ny toe-draharaha eto amin’ny tany sy ny firenena ny HVM Atsimondrano tamin’ny alalan’i Pianina Razafy, mpitondra teny. “Tsy fotoana fambolena korontana intsony izao. Tsy izany ihany fa efa manakaiky antsika ireo firenena mpamatsy vola ka manana fitokisana lehibe amintsika. Misy karazan’olona te hanakorontana noho ny fikatsahany ny tombotsoany manokana fotsiny mantsy, ka mamorona fa tsy mahavita ny andraikiny ny filoha ankehitriny”, hoy Pianina Razafy mpitondra teny . Lire la suite

Papa Patriarika Theodore II : Noraisin’ny filoham-pirenena teny Iavoloha Samihafa Mandalo eto Madagasikara amin’izao fotoana izao ny filohan’ny Fiangonana Orthodoxe, n any Patriarikan’i Alexandrie sy Afrika manontolo, ny Pape Patriarika Theodore II. Isan’ny nandray azy ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Teny amin’ny lapam-panjakana teny Iavoloha no nihaonan’ny roa tonta. Araka ny fampitam-baovao dia ny asa rehetra ataon’ny fiangonana Ortodoxe eto Madagasikara ka atolotra manontolo ho amin’ny firenena Malagasy sy ny vahoaka ao anatiny no iray amin’ireo teboka niompanan’ny resaka nifanaovan’ny roa tonta. Lire la suite

Faritra Alaotra Mangoro : 10 taona ny fiaraha-miasa amin’ny Deparitemanta Illes et Vilaine Samihafa Manamarika ny faha 10 taonan’ny fiaraha-miasan’ny Faritra Alaotra Mangoro sy ny Deparitemanta Illes et Vilaine. Ho an’ny andaniny sy ny ankilany dia fahombiazana no azo tamin’izany fiaraha-miasa izany. Isan’ireny ny firoboroboan’ny sehatry ny fiompiana omby vavy be ronono sy ny sehatry ny fizahan-tany. Manodidina ny 1500 ny omby vavy be ronono ary 250 zanak’omby misy any amin’iny faritra iny tamin’ny taona lasa, vokatry ny tetikasa niarahan’ny roa tonta. Liana amin’ny fanatsarana ny tarak’omby vavy ny mpiompy any an-toerana saingy ireo tekinisianina indraindray no tsy maharaka ny filàn’ireo mpiompy. Lire la suite

Attribution de terres domaniales : Exclure les nationaux de leurs propres terres ? Economie Grande polémique autour de ce problème d’attribution de terres domaniales, suite aux récentes nouvelles rapportées par un site internet affirmant que quelques étrangers ont pu bénéficier de l’Etat, 600 ha dans le cadre de la création d’une zone industrielle. Le personnel du service des Domaines d’Antananarivo va entamer une grève à partir de ce vendredi 5 juin 2015 pour demander la levée de suspension de l’attribution de terrains du domaine privé de l’Etat, titré ou non titré, quel que soit le mode de cession, au profit des personnes privées, ainsi que toute attribution au profit de particuliers d’immeubles communaux, régionaux et provinciaux pour cause d’un inventaire sorti à partir d’un arrêté ministériel en juillet 2014. Lire la suite

Investissements directs étrangers : Centrés sur l’Afrique sans Madagascar Economie L’on pourrait comprendre la frustration des représentations des grands pays sur la situation qui prévaut à Madagascar. En effet, elle ne cesse de s’empirer dans le pays, ce qui pousse les investisseurs étrangers à s’intéresser plus à l’Afrique qu’à Madagascar, d’après le rapport de l’Africa attractiveness survey – Making choices publié par EY Afrique. Plus de 128 milliards de dollars ont été affrétés en Afrique en termes d’IDE ou investissement direct à l’étrange, avec une création d’environ 188 400 nouveaux postes en Afrique, qui représentent une hausse de 68% par rapport aux années précédentes. Lire la suite

Troubles mentaux : 2500 patients à l’EUSSPA en 2014 Divers Au cours de l’année 2014, près de 2500 patients ont été accueillis dans le service de la section Santé mentale à l’établissement universitaire de soins et de santé publique d’Analakely (EUSSPA), ex Institut d'hygiène social. Le nombre de personnes qui présentent des troubles mentaux, accueillies dans ce service, n’a cessé de s’accroître, allant de 1500 patients en 2012 à plus de 2000 en 2013. Lire la suite